В столице России в первых числах апреля будет аномально высокая для этого времени года температура. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что столбики термометров поднимутся до рекордной отметки.
"В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных +19…+21 °С", — сказал Тишковец. Теплая погода установится не только в Москве, но и в других регионах Центральной и Южной России
За всю историю метеонаблюдений таких летних температур в середине весны в этих регионах ещё не фиксировали за всю ситорию метеонаблюдений.
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