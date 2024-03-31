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Летняя погода придёт в столичный регион с началом апреля
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:08

Летняя погода придёт в столичный регион с началом апреля

В столице России в первых числах апреля будет аномально высокая для этого времени года температура. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что столбики термометров поднимутся до рекордной отметки.

"В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных +19…+21 °С", — сказал Тишковец. Теплая погода установится не только в Москве, но и в других регионах Центральной и Южной России

За всю историю метеонаблюдений таких летних температур в середине весны в этих регионах ещё не фиксировали за всю ситорию метеонаблюдений.

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