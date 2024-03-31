В столице России в первых числах апреля будет аномально высокая для этого времени года температура. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что столбики термометров поднимутся до рекордной отметки.

"В Москве в понедельник воздух прогреется до аномальных +19…+21 °С", — сказал Тишковец. Теплая погода установится не только в Москве, но и в других регионах Центральной и Южной России

За всю историю метеонаблюдений таких летних температур в середине весны в этих регионах ещё не фиксировали за всю ситорию метеонаблюдений.