Сегодня в Екатеринбурге произошел крупный пожар на промышленной площадке в непосредственной близости от территории "Уралмашзавода". Как сообщается, пожар не затронул территорию холдинга, а произошел в цеху по производству трансформаторов компании ООО "ЭнергоТрансСтрой". В цехе, как сообщается, находилось 7 тыс. литров трансформаторного масла.
МЧС заявило, что пожар был локализован на площади 4,5 тыс. квадратных метров. На площади около 300 квадратных метров рухнула крыша. Для борьбы с огнем были привлечены десятки единиц техники и сотрудники пожарно-спасательных подразделений.
После начала возгорания самостоятельно эвакуировались с предприятия 15 человек. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня
В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.
Путин продлил срок льготной ипотеки для семей с детьми до шести лет
Срок исполнения поручения президента России поставлен на начало лета — 1 июня, контроль за ним возложено на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В России продлили льготную ипотеку для семей с детьми до 6 лет. Теперь она будет действовать до 2030 года. Ставка по этой программе не должна превышать 6%. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Кремля.