Сегодня в Екатеринбурге произошел крупный пожар на промышленной площадке в непосредственной близости от территории "Уралмашзавода". Как сообщается, пожар не затронул территорию холдинга, а произошел в цеху по производству трансформаторов компании ООО "ЭнергоТрансСтрой". В цехе, как сообщается, находилось 7 тыс. литров трансформаторного масла.



МЧС заявило, что пожар был локализован на площади 4,5 тыс. квадратных метров. На площади около 300 квадратных метров рухнула крыша. Для борьбы с огнем были привлечены десятки единиц техники и сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

После начала возгорания самостоятельно эвакуировались с предприятия 15 человек. По предварительной информации, обошлось без жертв.