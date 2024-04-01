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Крупный пожар произошел в промзоне Екатеринбурга
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:23

Крупный пожар произошел в промзоне Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге произошел крупный пожар на промышленной площадке в непосредственной близости от территории "Уралмашзавода". Как сообщается, пожар не затронул территорию холдинга, а произошел в цеху по производству трансформаторов компании ООО "ЭнергоТрансСтрой". В цехе, как сообщается, находилось 7 тыс. литров трансформаторного масла.

МЧС заявило, что пожар был локализован на площади 4,5 тыс. квадратных метров. На площади около 300 квадратных метров рухнула крыша. Для борьбы с огнем были привлечены десятки единиц техники и сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

После начала возгорания самостоятельно эвакуировались с предприятия 15 человек. По предварительной информации, обошлось без жертв.

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