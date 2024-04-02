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В Хакасии с рельс сошли вагоны с углем
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:26

В Хакасии с рельс сошли вагоны с углем

Сход вагонов с углем произошел в Хакасии. В результате срабатывания тормозов под откос пошли составы с углем на Красноярской железной дороге (КрасЖД).

"По предварительным данным… у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошёл сход трёх хвостовых вагонов с углём", — сказано в заявлении.

Следом произошло столкновение грузового вагона с пассажирским встречным поездом "Красноярск — Абакан", у которого в результате сошла с рельс одна колесная пара. Как сообщает РЖД, около 10 составов задерживаются из-за ЧП.

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