Сход вагонов с углем произошел в Хакасии. В результате срабатывания тормозов под откос пошли составы с углем на Красноярской железной дороге (КрасЖД).

"По предварительным данным… у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошёл сход трёх хвостовых вагонов с углём", — сказано в заявлении.

Следом произошло столкновение грузового вагона с пассажирским встречным поездом "Красноярск — Абакан", у которого в результате сошла с рельс одна колесная пара. Как сообщает РЖД, около 10 составов задерживаются из-за ЧП.