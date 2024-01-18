Нижний Новгород готовится к мощному снегопаду: максимальное количество техники на улицах

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил о предстоящем сильнейшем снегопаде в городе и приказал вывести максимальное количество коммунальной техники и персонала на улицы ночью 19 января.
По словам Шалабаева, ожидается выпадение до 20 см снега, что сделает этот снегопад самым серьезным за текущую зиму. Глава города подчеркнул важность расчистки не только дорог, но и тротуаров, остановок и подходов к социальным учреждениям, таким как школы, детские сады и больницы.
Он призвал руководителей быть на связи, следить за ситуацией, координировать работу и реагировать на обращения жителей.
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