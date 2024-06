Марк Рютте заявил, что новое правительство Нидерландов продолжит поддерживать Украину.

По его словам, военная поддержка Киева, оказываемая Нидерландами, не поменяется в связи со сменой правительства. Он подчеркнул, что она продолжится.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)