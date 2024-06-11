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В Нидерландах заявили, что продолжат поддержку Украины
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:01

В Нидерландах заявили, что продолжат поддержку Украины

Марк Рютте заявил, что новое правительство Нидерландов продолжит поддерживать Украину.

По его словам, военная поддержка Киева, оказываемая Нидерландами, не поменяется в связи со сменой правительства. Он подчеркнул, что она продолжится.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)

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