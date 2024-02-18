Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к Европе в довольно жесткой форме, требуя прекратить панику. Такое настроение ЕС вызвано возможной победой на выборах президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа.
- Прекратите ныть и стонать из-за Трампа, - сказал политик во время Мюнхенской конференции. - Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти.
Также Рютте напомнил, что ЕС все равно ничего не смогут сделать - имя будущего лидера США будет зависеть от выбора самих американцев, а остальным странам придется подстраиваться.
- Нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни, - сказал Рютте. - Давайте уже прекратим это.
Премьер закончил речь словами о том, что налаживать контакт с любым президентом США - в интересах Европы.
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