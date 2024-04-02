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Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:10

Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.

По состоянию на 9:14 утра по московскому времени цена на нефть марки Brent выросла на 0.71% и достигла отметки в $88.04 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0.72% и составила $84.31 за баррель.

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