Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.
По состоянию на 9:14 утра по московскому времени цена на нефть марки Brent выросла на 0.71% и достигла отметки в $88.04 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0.72% и составила $84.31 за баррель.
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