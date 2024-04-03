Власти считают самым мощным за последние 25 лет землетрясение, которое произошло сегодня ночью по мск. на Тайване. Его мощность оценивается от 7,2 до 7,7 баллов по разным оценкам.

Пока сообщается о четырех погибших и 77 пострадавших. Была объявлена угроза цунами для японских островов Окинава и Мияко, где также ощущались толчки. Эпицентр землетрясения находился в районе Тайваня на небольшой глубине.