Власти считают самым мощным за последние 25 лет землетрясение, которое произошло сегодня ночью по мск. на Тайване. Его мощность оценивается от 7,2 до 7,7 баллов по разным оценкам.
Пока сообщается о четырех погибших и 77 пострадавших. Была объявлена угроза цунами для японских островов Окинава и Мияко, где также ощущались толчки. Эпицентр землетрясения находился в районе Тайваня на небольшой глубине.
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