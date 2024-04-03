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На Тайване произошло землетрясение более 7-ми баллов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:16

На Тайване произошло землетрясение более 7-ми баллов

Власти считают самым мощным за последние 25 лет землетрясение, которое произошло сегодня ночью по мск. на Тайване. Его мощность оценивается от 7,2 до 7,7 баллов по разным оценкам.

Пока сообщается о четырех погибших и 77 пострадавших. Была объявлена угроза цунами для японских островов Окинава и Мияко, где также ощущались толчки. Эпицентр землетрясения находился в районе Тайваня на небольшой глубине.

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