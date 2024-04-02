Борьбу с терроризмом и экстремизмом обсудили сегодня в Астане Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России с Аджитом Кумаром Довалом, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности.

На повестке было международное взаимодействие двух стран в вопросах безопасности. В частности речь шла про обмен информацией о террористах и экстремистах.

Ранее в марте в Москве Николай Патрушев встречался и общался с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов, где также обсуждались вопросы безопасности и противодействие терроризму, сотрудничества двух стран в этой области.