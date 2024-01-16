В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов. Правило будет работать в четырех центрах пребывания, а причиной называют жалобы местных жителей на попрошайничество приезжих.
На данный момент ограничения действуют в четырех ночлежках: две из них расположены в районе Квинс, одна в Бруклине и еще одна на Манхэттене. Здесь постояльцам придется оставаться с 23 до 6 часов.
Имеются и дополнительные условия. Покидать помещения мигрантам можно будет при подтвержденной необходимости присутствовать на работе или учебе, а также при посещении медицинских учреждений и органов легализации.
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