В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов. Правило будет работать в четырех центрах пребывания, а причиной называют жалобы местных жителей на попрошайничество приезжих.

На данный момент ограничения действуют в четырех ночлежках: две из них расположены в районе Квинс, одна в Бруклине и еще одна на Манхэттене. Здесь постояльцам придется оставаться с 23 до 6 часов.

Имеются и дополнительные условия. Покидать помещения мигрантам можно будет при подтвержденной необходимости присутствовать на работе или учебе, а также при посещении медицинских учреждений и органов легализации.