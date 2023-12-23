В СКФУ разработали программный комплекс для анализа и защиты нейросетей от искажения данных

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали программный комплекс для анализа и защиты нейросетей от искажения данных, помогающий выявлять фальшивые файлы.

Алгоритм, созданный студентами под руководством доцента Марии Лапиной, предлагает меры по повышению устойчивости нейросетей к атакам мошенников, направленным на искажение данных. Анализатор уже успешно прошел апробацию на простых вариантах атак и может применяться в интеллектуальных системах видеонаблюдения, обнаруживая фальсификации в изображениях, сообщает ТАСС.