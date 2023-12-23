YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян, согласно исследованию, проведенному "Авито". Более половины участников опроса используют эту сеть, преимущественно для создания изображений и текстов.

ChatGPT занимает второе место по популярности, и обращались к нему 29% россиян, причем предпочтения различаются в зависимости от региона проживания. Исследование также отмечает различия в использовании нейросетей по половозрастным и региональным критериям, сообщает News.Ru.