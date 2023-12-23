YandexGPT является самой популярной нейросетью среди россиян, согласно исследованию, проведенному "Авито". Более половины участников опроса используют эту сеть, преимущественно для создания изображений и текстов.
ChatGPT занимает второе место по популярности, и обращались к нему 29% россиян, причем предпочтения различаются в зависимости от региона проживания. Исследование также отмечает различия в использовании нейросетей по половозрастным и региональным критериям, сообщает News.Ru.
В последние периоды зарегистрирован значительный рост числа инфекционных заболеваний в Турции
По информации издания Medyatava, число обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось вдвое. Особенно сильно этот тренд проявился в больницах Стамбула, что стало дополнительной нагрузкой для системы здравоохранения страны.
В мире распространяется новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, JN.1, быстро распространяется по миру и является очень заразным, что привлекло внимание ВОЗ. Несмотря на более чем тридцать мутаций, включая важную L455S в белке-шипе, ВОЗ утверждает, что риск для общественного здоровья низок.
Нарколог Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей
Нарколог Татьяна Клименко предупреждает, что употребление алкоголя увеличивает риск развития раковых опухолей, особенно рака молочной железы. Согласно Минздраву России, алкоголь, попавший в организм, всасывается через все клетки, проникая в различные системы, в первую очередь в печень, поджелудочную железу, мозг и систему мочеиспускания.
Диетолог Анохина выделила четыре витамина, которых часто не хватает организму в зимний период
Диетолог Анастасия Анохина, представляющая Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России, выделила четыре ключевых витамина, которых часто не хватает организму в зимний период.