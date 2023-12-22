Инженерская группа представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона

Инженерская группа из Южной Кореи и США представила инновационную технологию, способную усиливать электромагнитные волны терагерцового диапазона в десятки тысяч раз. С применением машинного обучения и теоретических моделей они создали терагерцовые нанорезонаторы, улучшив эффективность связи 6G более чем в 300 раз.
С использованием искусственного интеллекта ученые смогли оптимизировать процесс проектирования устройств за рекордно короткое время, что ранее требовало многочасовых вычислений на суперкомпьютерах. Электрическое поле, генерируемое нанорезонаторами, превосходит обычные электромагнитные волны более чем в 30 тысяч раз, что делает это открытие ключевым для эффективного развертывания 6G-связи. Ученые подчеркивают, что помимо улучшения беспроводной связи, их технология может быть применена для создания высокоточных детекторов и датчиков, способных использоваться в научных исследованиях. Их работа опубликована в журнале Nano Letters, сообщает Газета.Ру.
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