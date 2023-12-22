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Ученые сообщают: ChatGPT оказался уязвим перед дезинформацией и теориями заговора
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:11

Ученые сообщают: ChatGPT оказался уязвим перед дезинформацией и теориями заговора

Исследование университета Ватерлоо выявило, что модель GPT-3, основанная на искусственном интеллекте, может допускать ошибки и поддаваться дезинформации, включая конспирологические теории. Анализ показал, что до 26% ложных утверждений были одобрены ИИ, и даже небольшие изменения в формулировке вопроса влияли на ответ нейросети.

Ученые выразили беспокойство по поводу уязвимости ИИ перед дезинформацией и невозможности отличия правды от вымысла, что может подорвать доверие к таким системам, сообщает Газета.Ру.

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