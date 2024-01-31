Израиль предпринимает реальные усилия для освобождения заложников в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящее время предпринимаются "реальные усилия" для освобождения заложников из сектора Газа.
Нетаньяху отметил, что усилия должны проходить скрыто для повышения шансов на успех. Он заверил, что Израиль делает все возможное для возвращения заложников и подчеркнул, что это является долгом страны.
Встреча с представителями семей удерживаемых заложников состоялась 31 января в канцелярии премьера в Иерусалиме.
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