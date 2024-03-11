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ФАС России признала компании
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:07

ФАС России признала компании "Марс" и "Нестле" доминирующими на рынке кормов для кошек и собак

"Марс" и "Нестле" занимают в совокупности 73,1% от всего объема продукции.

Обе компании выразили готовность предоставить промоскидки до 30% торговым сетям-партнерам, а также "Нестле Россия" снизила цены на корма "Дарлинг".

В ответ на решение ФАС, "Марс" подчеркнул свою ответственность, не повышая цены на продукцию для животных в течение полутора лет, и проводя регулярные промоакции, включая благотворительные мероприятия в пользу приютов для бездомных животных, сообщает ТАСС.

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