ФАС России признала компании "Марс" и "Нестле" доминирующими на рынке кормов для кошек и собак

"Марс" и "Нестле" занимают в совокупности 73,1% от всего объема продукции.

Обе компании выразили готовность предоставить промоскидки до 30% торговым сетям-партнерам, а также "Нестле Россия" снизила цены на корма "Дарлинг".

В ответ на решение ФАС, "Марс" подчеркнул свою ответственность, не повышая цены на продукцию для животных в течение полутора лет, и проводя регулярные промоакции, включая благотворительные мероприятия в пользу приютов для бездомных животных, сообщает ТАСС.