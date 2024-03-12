Томские ученые разработали инновационное устройство для восстановления поврежденных нервов

Томские ученые совместно с коллегами из российских университетов разработали инновационные магнитные "электрические" проводники для восстановления поврежденных периферических нервов.

Традиционные методы, такие как трансплантация донорских нервов, сталкиваются с издержками и ограничениями, такими как заболеваемость донорского места и нехватка доноров. Поэтому разработка эффективных терапевтических стратегий становится актуальной задачей для мировой науки.

Магнитные проводники, основанные на биосовместимом полимере поли-3-оксибутирате, обладают пьезоэлектрическими свойствами и имплантируются в область повреждения. Внутри проводника происходит восстановление поврежденного нерва благодаря его свойствам — составу, микроструктуре и пористости. Кондуиты также обеспечивают магнитомеханическую и электрическую стимуляцию для более эффективного восстановления нервов.

Лабораторные исследования на крысах подтвердили биосовместимость материала и его способность способствовать регенерации нервов. Дальнейшие планы ученых включают усовершенствование структуры проводников и работу над улучшением их физико-химических свойств, сообщает Российская Газета.