Экстренное предупреждение объявлено на юге Сахалина на 2 марта в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ветер, снег и лавинную опасность.
Силы и средства МЧС готовы к ликвидации возможных последствий. Ранее аналогичное предупреждение было объявлено на Кубани и в Адыгее в связи с лавиноопасностью, которое продлится до 2 марта.
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