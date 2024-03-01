Экстренное предупреждение объявлено на юге Сахалина на 2 марта в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ветер, снег и лавинную опасность.



Силы и средства МЧС готовы к ликвидации возможных последствий. Ранее аналогичное предупреждение было объявлено на Кубани и в Адыгее в связи с лавиноопасностью, которое продлится до 2 марта.