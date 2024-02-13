В южных регионах России, в том числе в Луганской народной республике, нарушено электроснабжение потребителей из-за ледяного дождя.

Как сообщает Минэнерго в своем ТГ-канале: " Оперативные данные на 7:00 (мск) по количеству отключённых потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тыс. чел., ЛНР - 41, 9 тыс. чел., Волгоградская область - 11,5 тыс. чел.

В Крансодарском крае в Цимлянском районе непогода повредила 150 опор линий электропередач. На восстановление инфраструктуры направлены дополнительные силы из региона, сообщает телеканал "Дон 24". ГИБДД также предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за ледяного дождя: "Связано это с неблагоприятными погодными условиями, а именно - туманом", пишет телеканал в ТГ канале.

Также из-за аномальной погоды в Саратовской области временно прекратил работать аэропорт "Гагарин". Между тем в Астраханской области электроснабжение всех потребителей восстановлено.