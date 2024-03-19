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Китай намерен установить рекорд по импорту российской нефти
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:44

Китай намерен установить рекорд по импорту российской нефти

Издание Bloomberg опубликовало информацию о планах Китая повысить количество премиальной нефти Sokol, поставляемой из России. На фоне отказа Индии есть все шансы, что в марте закупки Поднебесной станут рекордными.

Теоретически аналитики предполагают, что ежедневный объем будет составлять 1,7 миллиона баррелей. Из них 379 тысяч относятся к покупке нефти Sokol. Авторы публикации подчеркивают, что закупки могут оказаться на таможенном хранении из-за действий банков, которые волнуются по поводу ограничений из-за санкций.

Повышение интереса Китая к российской нефти было отмечено еще в начале 2024 года. Использование нефти Sokol помогло заводам страны нарастить переработку практически втрое.

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