Издание Bloomberg, опираясь на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), сообщило о падении экспорта нефти в РФ. Результаты февраля 2024 года продемонстрировали снижение на 250 тысяч баррелей черного золота в сутки. Общее количество составило 4,75 баррелей.
При этом эксперты сравнили данные с декабрем 2023 года - тогда вывоз нефти равнялся пяти миллионам баррелей. Как считают специалисты, спад вызван ужесточением контроля над западными санкциями.
Сыграла свою роль и Индия, которая долго раздумывала над закупками нефти премиум-класса. Договор в итоге был заключен, но на показатели это повлияло. На данный момент доходы экспортеров из РФ сократились на 0,95 процента.
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