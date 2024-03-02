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С первого марта Болгария не будет принимать нефть из России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:47

С первого марта Болгария не будет принимать нефть из России

Болгария решила полностью прекратить импорт нефти из РФ. С первого марта 2024 года поставки остановлены, сообщают СМИ.

Это решение было принято парламентом республики еще в 2023 году. В течении этого времени поставки нефти постепенно снижались, а власти искали альтернативные источники энергоресурсов. Уже к первому февраля объем закупок сократился до 25 процентов, а с первого марта прекратился полностью.

Теперь Болгария закупает нефть в трех странах: Казахстане, Ираке и Тунисе. Сырье поставляется на единственный нефтеперерабатывающий завод страны. Власти надеются, что новые поставщики смогут заменить РФ на рынке.

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