Впервые за четыре года Эквадор стал поставщиком топлива для России. В 2023 году Россия получила от страны 1,6 тысяч мазута для кораблей - он необходим для судовых двигателей.

Общая сумма закупки составила 335 тысяч долларов, до этого равнозначная поставка была только в 2019 году. Тогда в РФ из Эквадора привезли топлива на 287 тысяч долларов.

На данный момент в России ускорился рост цен на нефтепродукты. Несколько раз вводилось и отменялось эмбарго на бензин, летний и зимний дизели. Очередное планируется осуществить с 1 марта, продлится запрет в течение полугода.