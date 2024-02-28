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Россия вновь обратилась к Эквадору за нефтепродуктами
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:40

Россия вновь обратилась к Эквадору за нефтепродуктами

Впервые за четыре года Эквадор стал поставщиком топлива для России. В 2023 году Россия получила от страны 1,6 тысяч мазута для кораблей - он необходим для судовых двигателей.

Общая сумма закупки составила 335 тысяч долларов, до этого равнозначная поставка была только в 2019 году. Тогда в РФ из Эквадора привезли топлива на 287 тысяч долларов.

На данный момент в России ускорился рост цен на нефтепродукты. Несколько раз вводилось и отменялось эмбарго на бензин, летний и зимний дизели. Очередное планируется осуществить с 1 марта, продлится запрет в течение полугода.

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