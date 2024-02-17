Индия решила возобновить закупки нефти марки Sokol у России. До этого между странами возникали проблемы из-за сложности расчетов - одна из индийских компаний сообщила, что банки-посредники не пропускают платежи.

На данный момент одной из принимающих сторон станет компания Hindustan Petroleum. Предполагается, что расчеты будут вестись в дирхамах ОАЭ. В целом за нынешний месяц два завода решили приобрести премиальную нефть.

Как сообщают СМИ, 13 февраля корабль Seagull успешно выгрузился в западном порту Мумбаи. На его борту находилось около 95 тысячи тонн нефти марки Sokol.