Индия решила возобновить закупки нефти марки Sokol у России. До этого между странами возникали проблемы из-за сложности расчетов - одна из индийских компаний сообщила, что банки-посредники не пропускают платежи.
На данный момент одной из принимающих сторон станет компания Hindustan Petroleum. Предполагается, что расчеты будут вестись в дирхамах ОАЭ. В целом за нынешний месяц два завода решили приобрести премиальную нефть.
Как сообщают СМИ, 13 февраля корабль Seagull успешно выгрузился в западном порту Мумбаи. На его борту находилось около 95 тысячи тонн нефти марки Sokol.
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