Издание Reuters опубликовало материал, в котором объясняет отсутствие интереса у Индии к российской сырой нефти Sokol премиум-класса. По словам авторов статьи, это вызвано санкциями против РФ.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) утверждает, что оплата за эту продукцию не проходит через банки-посредники. При этом закупки более дешевой российской нефти продолжаются, несмотря на напряженную ситуацию. Сейчас эта марка торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Поэтому покупатели выбирают менее дорогой сорт Urals.