Издание Reuters опубликовало материал, в котором объясняет отсутствие интереса у Индии к российской сырой нефти Sokol премиум-класса. По словам авторов статьи, это вызвано санкциями против РФ.
Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) утверждает, что оплата за эту продукцию не проходит через банки-посредники. При этом закупки более дешевой российской нефти продолжаются, несмотря на напряженную ситуацию. Сейчас эта марка торгуется заметно выше потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Поэтому покупатели выбирают менее дорогой сорт Urals.
Ученые из США выявили новое опасное свойство химических веществ в пластике
Исследование, опубликованное в The Lancet Planetary Health, установило, что воздействие химических веществ, таких как фталаты, содержащиеся в пластике, связано с повышенным риском преждевременных родов.
В Киеву-Печерскую Лавру нагрянула СБУ
Гонения на Украинскую православную церковь продолжаются. Спецслужбы занимаются монахами в Киеве.
Врач Водовозов подчеркнул, что БАДы могут быть опасны
Врач терапевт и токсиколог Алексей Водовозов подчеркнул, что в биологически активных добавках (БАДах) могут содержаться синтетические фармацевтические препараты, особенно в тех, что предназначены для похудения и поддержания здоровья сердца и сосудов. Это создает непредсказуемый риск для здоровья, так как количество добавленных препаратов может быть неопределенным.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.