Америка вновь начала импортировать нефть из России. Чтобы понять необходимость в этом, США потребовалось полтора года и нарушение собственных санкций. Первая закупка, которую посчитали тестовой, состоялась в октябре 2023 года, еще одна - в ноябре. При этом стоимость нефти превышает установлены й G7 «потолок».
До этого Запад изобретал различные схемы, чтобы купить нефть и при этом не нарушить озвученные решения. Вариантов было несколько: провоз через Суэцкий канал и Атлантику, а поступало сырье с индийских нефтеперерабатывающих заводов.
- На Западе российской нефти по-прежнему немало, - прокомментировал ситуацию Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс».
В любом случае, несмотря на лживые заявления Запада, российский бюджет пополняется.
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