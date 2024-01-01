С первого января пошли на экспорт нефти из России обнулится. Это необходимо для завершения налогового маневра, смысл которого компенсировать равномерно увеличиваемый налог на добычу полезных ископаемых. Результатом станет возможность для отечественных НПЗ покупать нефть по мировым ценам, но при этом пользоваться компенсационными механизмами.

Нулевыми станут пошлины также на светлые и темные нефтепродукты и масла, в список также включили товарный бензин, прямогонный и кокс. Пошлина на сжиженный газ упадет до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ - до 1,4 доллара. Скидка на российскую нефть только за декабрь уже составила более 12 долларов за баррель.