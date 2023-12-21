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Российскую нефть не пропускают в Индию
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:19

Российскую нефть не пропускают в Индию

Издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что в Индию не могут попасть танкеры с российской нефтью. Всего на борту шести суден находится около 5 млн баррелей нефти марки Sokol, а пять танкеров из них принадлежат «Совкомфлоту».

Первое судно NS Century было заблокировано еще 16 ноября, в течение недели еще два танкера российской компании остановились в этом же направлении - сейчас они находятся к югу от Шри-Ланки. Конечной целью был индийский порт Вадинар.

Еще три танкера («Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект») направлялись в порт Парадил, но также не дошли до точки назначения. На данный момент причина блокировки движения неизвестна.

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