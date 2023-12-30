Постпред России при организации Василий Небензя пообещал Киеву и дружественным ему западным странам «плохие новости». На заседании СБ ООН политик заявил, что все военные планы Украины рухнули, и ожидать улучшения ситуации не стоит даже при поддержке европейских покровителей.

- Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско,- сообщил Небензя. - Ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут ли утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи.

Также он уверенно добавил, что победа над Россией - цель недостижимая, и все вложения в украинскую сторону на фронте стали бессмысленной тратой денег.