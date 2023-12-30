Постпред России при организации Василий Небензя пообещал Киеву и дружественным ему западным странам «плохие новости». На заседании СБ ООН политик заявил, что все военные планы Украины рухнули, и ожидать улучшения ситуации не стоит даже при поддержке европейских покровителей.
- Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско,- сообщил Небензя. - Ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут ли утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи.
Также он уверенно добавил, что победа над Россией - цель недостижимая, и все вложения в украинскую сторону на фронте стали бессмысленной тратой денег.
МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом
Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.
Врачи в Афинах стали участниками скандального события
Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.