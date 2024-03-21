В сентябре 2024 года в Южно-Сахалинске будет внедрена туристическая навигация

Решение было принято в ответ на увеличивающийся туристический поток за последние три года.
Первые пять туристических навигационных стел будут установлены уже в сентябре. Разработка навигационной системы проводится с учетом дизайн-кода Южно-Сахалинска, включает в себя определение маршрутов и объектов для охвата.
Город предлагает разнообразные туристические активности, такие как пешие и велопрогулки, экскурсии, горнолыжный спорт и экологические маршруты. Кроме того, акцентируется внимание на историко-культурном, событийном и медицинском туризме, включая оздоровительные возможности.
Таким образом, туристическая навигация становится частью развивающегося туристического инфраструктурного комплекса Южно-Сахалинска, укрепляя его привлекательность для посетителей и способствуя разнообразию туристических предложений, сообщает ТАСС.
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