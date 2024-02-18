МИД Великобритании вызвал посла РФ для разбирательства по поводу смерти оппозиционера Алексея Навального. Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства. В свою очередь, представители российского посольства заявили, что вмешательство во внутренние дела РФ неприемлемо.
- Российские власти увидели в Навальном угрозу. Многие российские граждане чувствовали, что он дал им право голоса, - говорится в тексте британского МИДа. - Никто не должен сомневаться в жестокой природе российской системы.
Ответ российского МИДа указывает на то, что Британия предвзята, а оценки ситуации оторваны от реальности.
- С российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны, - сообщили представители РФ.
Лондону также напомнили, что у России тоже есть вопросы. Например, об обстоятельствах отравления Алексея Навального в 2020 году.
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Такой вывод правительство сделало, изучив макроэкономические показатели РФ.
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