На коллегии Роснедр министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов выразил необходимость активизации поиска геотермальных вод в России. Он отметил, что эти воды могут стать источником тепла и энергии для отдаленных регионов, лишенных инфраструктуры.
Геотермальные ресурсы могут значительно снизить стоимость производства электроэнергии в сравнении с традиционными источниками. Козлов подчеркнул, что особое внимание к этому вопросу требуется для обеспечения энергетической независимости и развития отдаленных территорий, таких как Камчатка, Сахалин и Курилы, сообщает ТАСС.
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