Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 92,5919
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2024 : 100,2704
В Башкирии утверждены условия для работы туроператоров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:46

В Башкирии утверждены условия для работы туроператоров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)

Закон, принятый в прошлом году, предписывает, что только официально зарегистрированные туроператоры или победители тендеров могут заниматься организацией туризма на ООПТ. В документе также определены учреждения и лица, имеющие право оказывать услуги в этой сфере.

Организаторы туров обязаны соблюдать законы об охране окружающей среды и обеспечивать безопасность туристов. Маршруты должны учитывать природные условия и равномерное распределение нагрузки. Съемки в заповедных зонах разрешены с определенными ограничениями, чтобы минимизировать воздействие на природу.

Эти меры направлены на сохранение природы и биоразнообразия.

В контексте растущего интереса к экологически чистым путешествиям, предприниматели в области экотуризма видят возможность удовлетворить спрос и получить прибыль, а введенные ограничения делают этот сегмент рынка нишевым. Поправки в законодательстве также направлены на минимизацию вредного воздействия человека на природные комплексы ООПТ и сохранение уникальных природных и культурных объектов, сообщает РБК.

Мир

Новый Mitsubishi Pajero все-таки не будет преобразован в кроссовер

Новый Mitsubishi Pajero все-таки не будет преобразован в кроссовер

В феврале было заявлено, что модель Mitsubishi Pajero откажется от своего статуса внедорожника и станет роскошным кроссовером с несущим кузовом.

Читать полностью
Группа ученых из Австралии обнаружила

Группа ученых из Австралии обнаружила "капсулу времени" на острове Барроу

Остров был пригодным для проживания около 50 000 лет назад и служил домом для первых прибрежных жителей континента.

Читать полностью

Общество

Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ

Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ

Среди выделенных врачом продуктов: энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жаренные на масле и высококалорийные продукты, фастфуд, специи, а также длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.

Читать полностью
Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать склероз и аутизм

Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать склероз и аутизм

Ученые из университета Case Western Reserve представили исследование, указывающее на потенциально опасные последствия использования бытовой химии.

Читать полностью

Новости