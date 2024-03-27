В Башкирии утверждены условия для работы туроператоров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)

Закон, принятый в прошлом году, предписывает, что только официально зарегистрированные туроператоры или победители тендеров могут заниматься организацией туризма на ООПТ. В документе также определены учреждения и лица, имеющие право оказывать услуги в этой сфере.

Организаторы туров обязаны соблюдать законы об охране окружающей среды и обеспечивать безопасность туристов. Маршруты должны учитывать природные условия и равномерное распределение нагрузки. Съемки в заповедных зонах разрешены с определенными ограничениями, чтобы минимизировать воздействие на природу.

Эти меры направлены на сохранение природы и биоразнообразия.

В контексте растущего интереса к экологически чистым путешествиям, предприниматели в области экотуризма видят возможность удовлетворить спрос и получить прибыль, а введенные ограничения делают этот сегмент рынка нишевым. Поправки в законодательстве также направлены на минимизацию вредного воздействия человека на природные комплексы ООПТ и сохранение уникальных природных и культурных объектов, сообщает РБК.