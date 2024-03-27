Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени

Ученые сравнили впечатления людей о времени, проведенном в городской среде и на природе, и обнаружили, что действия в естественном окружении ощущаются как более продолжительные.
Нахождение на природе переключает внимание с текущего момента на перспективы будущего, что способствует долгосрочному планированию и делает людей менее импульсивными. Доступ к природным пространствам также ассоциируется со снижением тревоги и депрессии, улучшением сна и общим улучшением самочувствия.
Проведение времени вдали от городской суеты может помочь пересмотреть приоритеты и сосредоточить внимание на важных задачах, а в долгосрочной перспективе способствовать улучшению памяти и внимания. В случае невозможности постоянно находиться на природе, рекомендуется более осознанное планирование дня, выделение времени на перерывы и ограничение времени, проведенного в социальных сетях и проверке электронной почты, сообщает Газета.Ру.
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