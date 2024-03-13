Министр иностранных дел Тобиас Билльстрем объявил о том, что Швеция не собирается размещать на своей территории западные войска, несмотря на недавнее вступление в НАТО. Об этом политик рассказал во время интервью с турецким агентством Anadolu.
- Объединения НАТО будут действовать в Швеции, - Но мы не хотим постоянных баз.
Речь идет именно о размещении на постоянной основе. Билльстрема поддерживает и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он, в свою очередь, подчеркнул что власти не видят необходимости в ядерном оружии на территории страны, когда сейчас для государства идет мирное время.
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