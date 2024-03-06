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Учения НАТО в Польше привели к трагедии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:57

Учения НАТО в Польше привели к трагедии

Радиостанция RMF FM опубликовала сообщение о трагедии на полигоне в Польше, где проводились учения НАТО. Двух солдат, которые выполняли приказы, переехала гусеничная машина. Учения происходили на территории центра подготовки Сухопутных войск в Дравске-Поморском.

Один из солдат погиб, второго же транспортировали в больницу на вертолете. Медики дают не слишком утешительные прогнозы, характеризуя состояние пострадавшего как очень тяжелое.

На данный момент ситуацией заинтересовалась военная полиция. Ее сотрудники приступили к расследованию. На этом полигоне учения начались в конце февраля этого года.

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