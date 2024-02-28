Газета Financial Times опубликовала информацию о том, что на Украине неофициально работают западные спецназовцы. Авторы ссылаются на слова европейского чиновника из оборонной сферы.

- Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы - они просто не признали это официально, - говорится в тексте.

При этом источник подчеркивает, что НАТО не собирается официально размещать войска на территории, принадлежащей Киеву. Об этом заявили уже несколько стран, включая Польшу, Швецию, Германию и Великобританию. РФ, в свою очередь, уже объявило о возможном конфликте с Европой в случае ввода западных бойцов.