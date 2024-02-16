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В НАТО переживают: темпы военной промышленности России не падают
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:56

В НАТО переживают: темпы военной промышленности России не падают

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой озвучили информацию про беспокойство НАТО по поводу российской военной промышленности. Тревогу вызывает отсутствие снижения производительности военной промышленности в России, пишут авторы статьи.

- Одна из причин тревоги западных политиков - возрождение Россией своей оборонной промышленности, произошедшее за последний год такими темпами, которые многие на Западе считали невозможными, - говорится в публикации.

Также журналисты процитировали слова британского офицера.

- Мы сейчас живем в действительно опасные времена, - сообщил военный.

Отчасти это касается того, что будущее Запада выглядит туманно на фоне мощного военного производства в России.

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