Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис выразили перед мероприятием "Бухарестская девятка" в Риге свою уверенность в том, что НАТО будет значительно укреплять присутствие на восточном направлении.



Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте президента Латвии, союзники улучшили и намерены далее усиливать наличие с целью обеспечения оборонительных и агрессивных мер на восточном фронте от Балтийского до Черного морей.



В документе отмечается, что для укрепления альянса на восточном фланге понадобятся увеличение расходов на оборону, а также увеличение инвестиций. Целью является повышение эффективности и готовности НАТО к любым возможным вызовам на данном направлении.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)