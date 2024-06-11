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НАТО усиливает свои силы на восточном направлении
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:08

НАТО усиливает свои силы на восточном направлении

Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис выразили перед мероприятием "Бухарестская девятка" в Риге свою уверенность в том, что НАТО будет значительно укреплять присутствие на восточном направлении.

Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте президента Латвии, союзники улучшили и намерены далее усиливать наличие с целью обеспечения оборонительных и агрессивных мер на восточном фронте от Балтийского до Черного морей.

В документе отмечается, что для укрепления альянса на восточном фланге понадобятся увеличение расходов на оборону, а также увеличение инвестиций. Целью является повышение эффективности и готовности НАТО к любым возможным вызовам на данном направлении.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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