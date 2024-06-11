Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис выразили перед мероприятием "Бухарестская девятка" в Риге свою уверенность в том, что НАТО будет значительно укреплять присутствие на восточном направлении.
Согласно заявлению, опубликованному на веб-сайте президента Латвии, союзники улучшили и намерены далее усиливать наличие с целью обеспечения оборонительных и агрессивных мер на восточном фронте от Балтийского до Черного морей.
В документе отмечается, что для укрепления альянса на восточном фланге понадобятся увеличение расходов на оборону, а также увеличение инвестиций. Целью является повышение эффективности и готовности НАТО к любым возможным вызовам на данном направлении.
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