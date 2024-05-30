НАТО располагает менее чем 5% необходимых ресурсов в сфере противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае широкомасштабной атаки.
Об этом было информировано в среду изданием Financial Times, ссылающимся на несколько источников, которые знакомы с секретными оборонными стратегиями альянса, разработанными в 2023 году.
Один из дипломатов при НАТО, чье имя не было раскрыто, отметил, что проблема в области противовоздушной обороны является одной из крупнейших слабостей альянса. "Это факт, который мы не можем опровергнуть", — подчеркнул он. Другой источник, цитируемый газетой, указал, что способность НАТО сопротивляться ракетным и авиационным ударам была ключевой частью стратегии по защите Восточной Европы от возможного вторжения, однако в настоящий момент эта возможность отсутствует.
В материале отмечается, что Великобритания также испытывает проблемы в области противовоздушной обороны. По данным Financial Times, шесть эсминцев, предназначенных для этой цели, имеют структурные дефекты, а шесть новейших комплексов ПВО Sky Sabre обладают радиусом действия всего лишь 40 км, более того, два из них находятся за пределами страны.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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