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FT: ПВО — одна из самых больших дыр альянса НАТО ﻿
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:16

FT: ПВО — одна из самых больших дыр альянса НАТО ﻿

НАТО располагает менее чем 5% необходимых ресурсов в сфере противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае широкомасштабной атаки.

Об этом было информировано в среду изданием Financial Times, ссылающимся на несколько источников, которые знакомы с секретными оборонными стратегиями альянса, разработанными в 2023 году.

Один из дипломатов при НАТО, чье имя не было раскрыто, отметил, что проблема в области противовоздушной обороны является одной из крупнейших слабостей альянса. "Это факт, который мы не можем опровергнуть", — подчеркнул он. Другой источник, цитируемый газетой, указал, что способность НАТО сопротивляться ракетным и авиационным ударам была ключевой частью стратегии по защите Восточной Европы от возможного вторжения, однако в настоящий момент эта возможность отсутствует.

В материале отмечается, что Великобритания также испытывает проблемы в области противовоздушной обороны. По данным Financial Times, шесть эсминцев, предназначенных для этой цели, имеют структурные дефекты, а шесть новейших комплексов ПВО Sky Sabre обладают радиусом действия всего лишь 40 км, более того, два из них находятся за пределами страны.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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