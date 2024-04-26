Планов нападения на НАТО у России никогда не было и нет. Наша страна всегда стремилась к сохранению стабильности и баланса в мире. Такое заявление сделал сегодня Сергей Шойгу на проходящем в Астане совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА "Новости".
"Россия никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока.", - сказал Минобороны РФ Сергей Шойгу
Как отметил ранее президент России Владимир Путин, военный потенциал Альянса и России не может быть сопоставим, а также военные расходы США и России значительно различаются не в пользу России. Однако, у нашей страны есть "ядерный щит", который позволит дать отпор странам-агрессорам, посягнувшим на суверенитет России.
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