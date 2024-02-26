Сегодня парламент Венгрии на первом весеннем заседании ратифицировал членство Швеции в НАТО, сообщает РИА "Новости". До этого против вступления выступала Турция, но после того как
Теперь уже ничто не мешает Швеции становиться 32-м членом Североатлантического альянса после Финляндии, которая членом этого военного блока стала примерно год назад. Скандинавские страны пошли в НАТО после начала СВО.
Формальным присоединением страны к НАТО становится мероприятие в Брюсселе в штаб-квартире организации, где подписывается договор о вступлении, поднимается флаг нового члена, а документ передается на хранение в США.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия в ответ на в долгу не останется, и будут приняты адекватные меры.
Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, касающейся работы федерального правительства
Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, которая полностью могла бы наладить финансирование федерального правительства США.
Банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Сообщение о кончине финансиста появилось в сети X (заблокирована в России), на странице Поместья Уоддесдон, управляемое фондом Ротшильдов.
На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли
Режиссёр-документалист Юрий Однопозов снимет сериал про появление и развитие хлебной отрасли.
На 88-м году жизни скончался актер Эрнст Романов
На официальном сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова сообщили о смерти артиста театра и кино Эрнста Романова.