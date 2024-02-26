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Венгрия ратифицировала вхождение Швеции в НАТО
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:58

Венгрия ратифицировала вхождение Швеции в НАТО

Сегодня парламент Венгрии на первом весеннем заседании ратифицировал членство Швеции в НАТО, сообщает РИА "Новости". До этого против вступления выступала Турция, но после того как

Теперь уже ничто не мешает Швеции становиться 32-м членом Североатлантического альянса после Финляндии, которая членом этого военного блока стала примерно год назад. Скандинавские страны пошли в НАТО после начала СВО.

Формальным присоединением страны к НАТО становится мероприятие в Брюсселе в штаб-квартире организации, где подписывается договор о вступлении, поднимается флаг нового члена, а документ передается на хранение в США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия в ответ на в долгу не останется, и будут приняты адекватные меры.

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