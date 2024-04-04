Украина оценила шанс получить 100 миллиардов долларов от НАТО

Киев имеет ноль шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в настоящее время альянс придерживается идеи придумать «правильную формулу» для сбора данной суммы всеми союзниками, но в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль.