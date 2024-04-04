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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:03

Украина оценила шанс получить 100 миллиардов долларов от НАТО

Киев имеет ноль шансов на получение 100 миллиардов долларов от НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в настоящее время альянс придерживается идеи придумать «правильную формулу» для сбора данной суммы всеми союзниками, но в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль.

Мир

Из-за опасений дефицита мировые цены на кофе достигли максимума за 16 лет

Из-за опасений дефицита мировые цены на кофе достигли максимума за 16 лет

Эксперты опасаются, что аномальная жара, установившаяся во Вьетнаме, может привести к низкому урожаю зерен в грядущем сезоне.

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Сийярто заявил, что Словакия рискует остаться без боевой авиации, отдавая все на Украину

Сийярто заявил, что Словакия рискует остаться без боевой авиации, отдавая все на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто был возмущен тем, что Запад продолжает наращивать поставки вооружения, идущего на Украину. Он заявил, что многие страны НАТО и так отдали Украине все возможное вооружение, находящиеся на складах.

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Общество

В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой

В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой

На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.

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"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну

Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.

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Новости