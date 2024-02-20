США хотят продолжать доминировать в Латинской Америке, Африке и Азии, и поэтому изучают опыт России, которая эффективно действует на информацинном пространстве этих стран.
Чтобы лучше узнать, как Россия действует на информационных просторах стран, где якобы ущемляются интересы США, Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) объявил тендер. Северо-атлантический альянс ищет организацию, которая изуит опыт России и Китая на информационных фронтах в странах, где не получается доминировать прозападным СМИ.
"Необходимо (выявить. — RT) более подробное описание тактик, методов и субъектов, используемых Россией и Китаем при создании образа Запада, и их программах действий с целью негативно повлиять на мнение о нём в третьих странах", — цитирует RT документ.
Соучредителями Центра NATO StratCom COE являются Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. В него входят другие западные ныне недружественные России страны. Активность Центра началась после 2014 года, ставшего переломным в отношениях Запада и России.
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