Президент Румынии Клаус Йоханнис решил баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО. Йоханнис считает, что североатлантический блок нуждается в обновлении взгляда на свою миссию, пишет RT.

Румыния стремится взять на себя большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур, представляя в руководстве Востоную Европу.

Клаус Йоханнис заявил, что принял такое ответственное решение претендовать на этот пост на основе понимания проблем, с которыми сталкивается альянс, Европа и регион, и имея опыт двух сроков президентства своей страны.

В частности Венгрия уже заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на эту должность, а французские власти поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

















