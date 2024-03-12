Президент Румынии Клаус Йоханнис решил баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО. Йоханнис считает, что североатлантический блок нуждается в обновлении взгляда на свою миссию, пишет RT.
Румыния стремится взять на себя большую ответственность в рамках евроатлантических руководящих структур, представляя в руководстве Востоную Европу.
Клаус Йоханнис заявил, что принял такое ответственное решение претендовать на этот пост на основе понимания проблем, с которыми сталкивается альянс, Европа и регион, и имея опыт двух сроков президентства своей страны.
В частности Венгрия уже заявила, что не поддержит кандидатуру Рютте на эту должность, а французские власти поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
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