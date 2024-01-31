Сегодня стартовала активная фаза учений Северо-атлантического альянса названные Steadfast Defender. Они продлятся до мая и в них будут вовлечены множество стран, десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц наземной техники, авиации и кораблей.
Официальные лица страны почеркивают, что Россия в долгу не останется и, помимо мониторинга происходящего в непосредственной близости от своих границ и границ союзного государства, примет меры, воспринимая эти военные учения как угрозу.
"Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент США именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль", — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель МИД России Александр Грушко, считает, что происходящее сейчас на наших глазах мероприятие — это признак того, что происходит окончательное и бесповоротное возвращение Альянса к холодной войне. "У нас есть все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность", — сказал замглавы ведомства.
Израиль предпринимает реальные усилия для освобождения заложников в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящее время предпринимаются "реальные усилия" для освобождения заложников из сектора Газа.
Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину
Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.