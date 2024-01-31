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Кремль видит угрозу в учениях НАТО
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:23

Кремль видит угрозу в учениях НАТО

Сегодня стартовала активная фаза учений Северо-атлантического альянса названные Steadfast Defender. Они продлятся до мая и в них будут вовлечены множество стран, десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц наземной техники, авиации и кораблей.

Официальные лица страны почеркивают, что Россия в долгу не останется и, помимо мониторинга происходящего в непосредственной близости от своих границ и границ союзного государства, примет меры, воспринимая эти военные учения как угрозу.

"Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент США именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль", — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель МИД России Александр Грушко, считает, что происходящее сейчас на наших глазах мероприятие — это признак того, что происходит окончательное и бесповоротное возвращение Альянса к холодной войне. "У нас есть все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность", — сказал замглавы ведомства.

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