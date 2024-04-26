Китай, в лице своего официального представителя, главы МИД, твердо заявляет, что НАТО несет ответственность за то, что происходит на Украине в настоящее время.

Альянс не должен перекладывать проблему с больной головы на здоровую, но взять на себя ответственность за происходящее. Он должен предпринять практические действия для разрешения украинского конфликта, – заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"НАТО несет неизменную ответственность за кризис. Альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и принять эффективные практические меры для политического урегулирования кризиса", – сказал он.

Китайская сторона заявляет, что не поставляет оружие и товары двойного назначения сторонам конфликта, чего нельзя сказать о НАТО. Страны блока продолжают "подпитывать" киевский режим вооружением и средствами.

Фото: WhisperToMe/commons.wikimedia.org