Предупреждение о том, что Североатлантический альянс ведёт подготовку к активным военным действиям против Союзного государства, сделал Виктор Хренин, глава Минобороны Белорусси.
Со стороны Украины также замечена подозриельная активность. К границам Белоруссии подтянуты более 100 тыс. военных. Для охраны границы обычно задействовано со стороны Украины только 17 тыс. солдат, сообщает RT.
Видимо опосредованная война против России через поддержку киевского режима показала свою неэффективность и теперь Альянс готовится к непосредственной войне. Ранее сообщалось о масштабных длительных учениях в Европе, которые проводит НАТО.
Контрастным на этом фоне прозвучало заявление кандидата в генсеки НАТО премьера Нидерландов Марка Рютте, в интервью Politico, который сказал о неизбежности переговоров блока с Москвой.
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