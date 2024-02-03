Великобритания предлагает странам блока задействовать экспедиционный корпус НАТО и нанести России стратегическое поражение. В часности, предлагается скрытно перебросить большие высокомобильные силы Альянса в Украину на правый берег Днепра из Польши и Румынии.
Одновременно превентивно Альянсу нужно, по плану, атаковать российские силы в Преднестровье, а также перебросить отряды НАТО в Норвегию и Швецию, распылив силы нашей армии и ударить по стратегической инфраструктуре на севере России.
Понимая, что российские войска имеют сейчас над ВСУ превосходство и держат инициативу на поле боя, Запад паникует. Однако страны-члены блока Альянса сейчас вряд ли поддержат инициативу Англии, считают эксперты.
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