Великобритания предлагает странам блока задействовать экспедиционный корпус НАТО и нанести России стратегическое поражение. В часности, предлагается скрытно перебросить большие высокомобильные силы Альянса в Украину на правый берег Днепра из Польши и Румынии.



Одновременно превентивно Альянсу нужно, по плану, атаковать российские силы в Преднестровье, а также перебросить отряды НАТО в Норвегию и Швецию, распылив силы нашей армии и ударить по стратегической инфраструктуре на севере России.

Понимая, что российские войска имеют сейчас над ВСУ превосходство и держат инициативу на поле боя, Запад паникует. Однако страны-члены блока Альянса сейчас вряд ли поддержат инициативу Англии, считают эксперты.