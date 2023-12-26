В городе Обнинске Калужской области сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Курганской области, планировавшего сбыть более 30 кг наркотиков, сообщает ТАСС.
Мужчина был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицией. Полицейские обнаружили, что подозреваемый привез в Обнинск более 31 кг наркотического средства N-метилэфедрон, полученного от третьих лиц.
Подозреваемый хранил наркотики в арендованном гараже, и все изъятые свертки с веществом были направлены на экспертизу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 228.1 часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый находится под стражей.
Эксперимент, проведенный учеными из США, выявил опасность нахождения живых елок в квартире
Исследование, опубликованное в ScienceDirect, показало, что ели выделяют летучие вещества монотерпены, которые могут быть вредными для человека.
В Австрии полицейский убрал со шлема букву "Z" из-за ассоциаций с Россией
Австрийский полицейский был вынужден убрать с своего шлема маркировку с буквой Z, которая является первой буквой его фамилии.
Ученые выяснили, что запоры могут удвоить вероятность развития болезни Альцгеймера
Ученые выявили, что запоры могут удвоить вероятность развития болезни Альцгеймера, проведя исследование на гражданах Кореи и Японии. У мышей, испытывавших запор, также наблюдались признаки, связанные с развитием болезни.
Терапевт Утюмова предупредила о рисках стремительного снижения веса перед Новым годом
Резкое ограничение калорий и голодание могут негативно повлиять на здоровье, особенно у людей с желудочно-кишечными проблемами, диабетом и гипертонией. Подобные методы часто приводят к пищевым срывам и возврату потерянного веса. Врач предостерегла от возможного кетоацидоза, связанного с тошнотой, рвотой и другими неприятными симптомами.