В городе Обнинске Калужской области сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Курганской области, планировавшего сбыть более 30 кг наркотиков, сообщает ТАСС.

Мужчина был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицией. Полицейские обнаружили, что подозреваемый привез в Обнинск более 31 кг наркотического средства N-метилэфедрон, полученного от третьих лиц.

Подозреваемый хранил наркотики в арендованном гараже, и все изъятые свертки с веществом были направлены на экспертизу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 228.1 часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый находится под стражей.